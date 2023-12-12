قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يُدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

أدلى عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت أمس الأول الأحد.

وتوجه كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون في الشركة، ومحمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، ودينا كريم، رئيس قطاع التوزيع فى الشركة، وبشير حسن، رئيس قناة cbc العامة، إلى لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي، للإدلاء بأصواتهم.

وحرصت قيادات الشركة على المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا، وحقًا دستوريًا لكل مصري.

وجرت انتخابات الرئاسة في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يُغلق باب التصويت في الساعة التاسعة مساء اليوم، ما لم تقرر الهيئة الوطنية للانتخابات مد فترة التصويت في حال وجود ناخبين لم يُدلوا بأصواتهم.

وتنافس في الانتخابات كل من: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبدالسند يمامة.

وقال مسئولون في الهيئة الوطنية للانتخابات إن العملية الانتخابية شهدت مشاركة كبيرة تخطت نسبة 45%، في دلالة على حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس لمصر حتى عام 2030.

قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية