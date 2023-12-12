عاجل.. الزمالك يحسم مصير شيكابالا بعد نهاية عقده مع الفريق

استقر مسئولو نادي الزمالك على تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة استقرت على تجديد عقد شيكابالا لمدة موسم مع أفضلية التمديد لموسم آخر.

وأوضح أن الإدارة مقتنعة تماما بأهمية استمرار شيكابالا مع الفريق ودوره في لم شمل اللاعبين من كل الجوانب.

ورحب اللاعب بالتوقيع للزمالك على عقود التجديد بدون أي شروط لرغبته في البقاء مع الفريق حتى الاعتزال.

انتظام الثلاثي

من ناحية أخرى، انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر أمس الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاركة الونش

وشارك محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر أمس الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي قبل مران اليوم، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.