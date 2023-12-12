المستشار أسامة الغندور: الأمور مستقرة والعمل مستمر داخل اللجان الانتخابية

قال المستشار أسامة الغندور، رئيس لجنة عامة أول الزقازيق، إن الأمور مستقرة والعمل مستمر داخل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحًا، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير على أكمل وجه.

الأمور تسير بسهولة دون أي معوقات

وأضاف الغندور، خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل، أن اللجنة العامة لديها 17 لجنة فرعية، لافتًا إلى أن الأمور تسير بسهولة دون أي معوقات.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية، على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.