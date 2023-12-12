مسيرة لعشرات الشباب فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية بمرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح مسيرة لعشرات الشباب في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

علم مصر بين أيادي الشباب

ويرفرف علم مصر بين أيادي الشباب وسط الأغاني الوطنية وعلامات الفخر والسعادة تسيطر عليهم، مرددين: "تحيا مصر".

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.