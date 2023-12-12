الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كبير من أهالي الأزبكية على اللجان في آخر أيام الانتخابات (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية في منطقة الأزبكية إقبال كبير من قبل الأهالي للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الانتخابات الرئاسية، كما قام الأهالي برفع أعلام مصر والهتاف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وترديد الأغاني الوطنية في أجواء احتفالية تملؤها حب الوطن والانتماء لمصر.

وكان رجال الأمن ينظمون الناخبين أمام اللجان الإنتخابية حرصًا منهم على عدم حدوث حالات اختناق بينهم، كما قاموا بوضع الحواجز الأمنية على جانبي الطريق تجنبًا لحدوث زحام مروري أمام اللجان.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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