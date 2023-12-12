الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط بعد أول ساعة من ثالث أيام الانتخابات: السيدات يتصدرن المشهد

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم فتح اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أيضًا انتظام عملية التصويت منذ الدقائق الأولى من فتح ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وأضافت محافظ دمياط أن المشهد الانتخابي عكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة بهذا الاستحقاق الوطني المهم، من خلال ممارسة حقه الدستوري بالإدلاء برأيه باختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المرأة حققت مشاركة واسعة بالانتخابات.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
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