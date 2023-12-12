"زينهم" يواصل تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT

واصل مسلسل زينهم للنجم أحمد داود تصدره لقائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT وذلك منذ عرضه على الشاشة.

وحقق مسلسل زينهم لأحمد داود وكريم قاسم نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه نظرا لموضوعه الشيق حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق حول جرائم القتل والوفاة داخل مشرحة زينهم.

ويبحث الجمهور بشكل دائم عن موعد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة قناة ON وON drama.

وخلال هذا التقرير نقدم للجمهور مواعيد عرض مسلسل زينهم الذي أصبح الأكثر بحثا ومشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

و لقي المسلسل ردود أفعال جيدة منذ عرض أولى حلقاته حيث يتم سرد الأحداث بشكل مميز ومثير حول عالم ثلاجات الموتي داخل المشرحة

مواعيد عرض مسلسل زينهم

يعرض مسلسل زينهم لأحمد داود من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في بطولة مسلسل زينهم العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وأحمد الرافعي وسلوى محمد على وعماد رشاد ومحمد أبو داود ويارا جبران وغيرهم من الوجوه الجديدة الذين تم اختيارهم بعناية فائقة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك مأخوذ عن كتاب أصدقائي الموتي شكرا للطبيب الشرعي محمد جاب الله وإخراج يحيي إسماعيل وإنتاج شركة أروما ستوديوز -تامر مرتضى-بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة أون.