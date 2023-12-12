إقبال كثيف على لجان الانتخابات ثالث أيام الانتخابات

نقلت قناة "إكسترا نيوز" في لقطات حية من جميع المحافظات للإقبال الكثيف من الناخبين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت اللقطات التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، مدى الإقبال الكثيف من قبل مختلف أطياف الشعب المصري، وفئاته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، الأمر الذي ساعد بدوره على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.