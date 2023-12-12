"تحيا مصر".. هتافات بالأعلام تشعل حماس الناخبين أمام لجان محافظة كفر الشيخ

شهدت لجان محافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالساعات الأولي من الانتخابات الرئاسية 2024.

وعبر عدد من المواطنين خلال طوابير الانتخابات عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي عن طريق الهتافات بالأعلام مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر".

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر اليوم الأحد، ةوفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.