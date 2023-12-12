الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشهد وطني.. أحمد الطاهري يشيد بإقبال أهالي سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مشاهد الإقبال علي التصويت في الانتخابات الرئاسية  في جنوب وشمال سيناء دليل على نجاح الدولة المصرية التي حاربت وكفاحت وواجهت الإرهاب وقدمت الكثير من دماء الشهداء للقضاء علي الإرهاب. 

وأضاف الطاهرى، خلال حوار له مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدولة  رصدت أكبر عملية تنمية في سيناء، وشملت تنمية اجتماعية وحياة متكاملة ووفرت الأمن والاستقرار والمواطن في سيناء يشعر بالأمان.

كما وجه الكاتب الصحفي، التحية والشكر للقبائل وشيوخ سيناء علي مدى الإقبال في اانتخابات الرائسية للإدلاء بأصواتهم معلقًا:" احنا إمام مشهد وطني".

انتخابات الرئاسة 2024

وأشاد الطاهرى، بمشهد منطقة الوراق وهو خروج المواطنين في مسيرات  للإدلاء بصوتهم ومدى تفاعلهم وللتكذيب أى إشاعات سابقة، مضيفًا "أن أبناء هذا المجتمع وحضور الشباب وكبار السن والمرأة المصرية التى تصدرتا لمشهد الانتخابي احنا شعب عظيم". 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

موظفو وطلبة كلية فنون تطبيقية يدلون بأصواتهم في لجنة المغتربين ببنها

رافعين أعلام الحزب.. مسيرة حاشدة لـ"حماة الوطن " بشوارع السويس (فيديو)

"إكسترا نيوز": مراسلون أجانب يتفقدون بعض اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى للتصويت

مسيرات حاشدة فى الدقهلية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

من البحر الأحمر.. مسيرات حاشدة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"انزل شارك".. مسيرة تجوب شوارع بورسعيد للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة السويس يحتشدون أمام لجانهم فى ثانى أيام الانتخابات

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة المنيا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. 22 شهيدًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين جنوب غزة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال