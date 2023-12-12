مشهد وطني.. أحمد الطاهري يشيد بإقبال أهالي سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مشاهد الإقبال علي التصويت في الانتخابات الرئاسية في جنوب وشمال سيناء دليل على نجاح الدولة المصرية التي حاربت وكفاحت وواجهت الإرهاب وقدمت الكثير من دماء الشهداء للقضاء علي الإرهاب.

وأضاف الطاهرى، خلال حوار له مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدولة رصدت أكبر عملية تنمية في سيناء، وشملت تنمية اجتماعية وحياة متكاملة ووفرت الأمن والاستقرار والمواطن في سيناء يشعر بالأمان.

كما وجه الكاتب الصحفي، التحية والشكر للقبائل وشيوخ سيناء علي مدى الإقبال في اانتخابات الرائسية للإدلاء بأصواتهم معلقًا:" احنا إمام مشهد وطني".

انتخابات الرئاسة 2024

وأشاد الطاهرى، بمشهد منطقة الوراق وهو خروج المواطنين في مسيرات للإدلاء بصوتهم ومدى تفاعلهم وللتكذيب أى إشاعات سابقة، مضيفًا "أن أبناء هذا المجتمع وحضور الشباب وكبار السن والمرأة المصرية التى تصدرتا لمشهد الانتخابي احنا شعب عظيم".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.