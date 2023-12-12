الطاهري: ماشهدناه في الانتخابات على مدار اليومين الماضيين يؤكد صلابة الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الانتخابات الرئاسية وماشهدناه على مدار اليومين الماضيين، تؤكد صلابة القدرة السياسية للدولة المصرية، في ظل التحديات التي تواجهها مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا رأينا 4 مرشحين رغم تفاوت الحظوظ والقدرة التنافسية، ولكن تلك القدرة التنافسية، انعكست على حضور ومشاركة الأحزاب.

وتابع: "لمسنا الانحيازات الاجتماعية للددولة على مدار 10 سنوات، حيث لأول مرة تدخل الدولة المصرية قرى ونجوع مصر، فوجدنا مشاركة هي الاكبر في تاريخ الصعيد".

ولفت الطاهري، إلى أن الانتخابات الرئاسية، ومشاهدها المختلفة، أرست ملامح البرلمان المصري القادم إذ نستطيع اليوم وضع خطوط عريضة لتكوين البرلمان المصري.

