"الطاهري" عن الأجواء الاحتفالية أمام اللجان بانتخابات الرئاسة: "الفرح عمره ماكان عيب"

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الانتقادات الموجهة للشعب المصري عن الأجواء الاحتفالية أمام لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

مشهد وطني يستدعي الاحتفال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، "نحن أمام مشهد وطني بامتياز، يستدعي الاحتفال، والفرح عمره ماكان عيب، ومن حق كل شعب التعبير عن فرحته بطريقته، وتابع دعينا نفرح بما تم إنجازه ونفرح بدولتنا القوية مصر، وستظل مصر دولة ملهمة وقادرة على تجاوز كافة التحديات".

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.