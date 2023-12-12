الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء توافد الناخبين على لجان مصر الجديدة استعدادًا للتصويت بثالث أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ الناخبون في التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية 2024، في مصر الجديدة، وذلك قبل فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام التصويت.

وشهدت لجان مدرسة طبرى روكسى بمصر الجديدة، توافد عدد من الناخبين على اللجنة فى انتظار فتح اللجنة حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

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