خليل: انتخابات 2024 تحقق نجاحات غير مسبوقة والصعيد له دور ماراثوني

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن انتخابات الرئاسة 2024 تلقت إقبالا واسعا من الناخبين، مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، مشيرا إلى أن الصعيد له دور ماراثوني في انتخابات الرئاسة.

‎وقال خليل، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون"، التي تنقل الحدث بشكل حصري، إن الانتخابات تضمنت تسهيلات وإجراءات جديدة لضمان حقوق ومشاركة ذوي الإعاقة، مثل بطاقات الاقتراع باللغة البرايل، والكراسي المتحركة، والإرشادات الصوتية.

‎وأعرب عن امتنانه للمرأة المصرية ودورها الفاعل في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجان شهدت حضورا ملحوظا من الشباب وكبار السن في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

‎وأشاد بالتنظيم والأداء الرائع للجان الانتخابية، وقال: "تلقينا بلاغا عن صعوبة الوصول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب الضغط العالي على خدمة الاستعلام عن اللجان، وهذا يدل على نجاح العملية الانتخابية".