الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السادات: الشباب والمرأة يقودان الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية (فيديو)

عفت السادات
عفت السادات

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الشباب والمرأة يلعبان دورا رئيسيا في الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية.

‎وقال في مداخلة هاتفية مع قناة "أون"، ضمن تغطيتها للانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، إن الشعب المصري يتمتع بوعي عال ويدرك أهمية صوته الانتخابي ودوره في تحديد مصير البلاد.

‎وأوضح أن الأحزاب قطعت شوطا طويلا في الوصول إلى هذا النشاط السياسي الذي يعيشه الشارع، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فتح مساحة واسعة للأحزاب للتعبير عن آرائها ومواقفها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأحزاب في الساحة الانتخابية، ما ساعد على توفير فرصة كبيرة للمواطن للتعرف على خيارات متعددة وبرامج متنوعة، وهو ما يسهم في إنعاش العملية السياسية.

‎وأكد أن الحماس الذي شهدته الانتخابات الرئاسية سيكون حافزا قويا للانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات التي ستجري في الفترة القادمة.

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