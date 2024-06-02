الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

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أعلنت محافظة الإسكندرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث حصل 30 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية من المجموع الكلي وهي 280 درجة، لتسجل الإسكندرية 30 من طلابها حاصلين على المركز الأول.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أسماء أوائل الإعدادية بالإسكندرية:

1-محمود حسام الدين  محمود، مدرسة الألسن الخاصة، إدارة العجمي
2 -صادق إبراهيم  محمد عبد الغني، مدرسة
بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
3- رحمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف، مدرسة ميرديان الخاصة، العجمي 
4- يوسف رضوان العدوي، مدرسة ابن طولون، غرب.
5- عمر ثروث محمد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
6-آسر ناجي مجاهد، مدرسة معالي الشوادفي، المنتزة أول.
7-جنى خالد محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة شرق.
8-معاذ عمرو إبراهيم، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.
9-بسملة ناصر جعفر، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.
10-ريم سعد علي، مدرسة أبو يوسف الخاصة، إدارة العجمي.
11-إبراهيم تامر إبراهيم، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.
12-أحمد اشرف صبحي، مدرسة رولان الرسمية لغات، المنتزة أول.
13-سارة محمد صابر، مدرسة الهانوفيل 2الخاصة، إدارة العجمي.
14-هاجر أحمد عبد الحميد، مدرسة بريليانس الجديدة الخاصة، المنتزة ثان.
15-ملك فهد محمد، مدرسة الهانوفيل 2 الخاصة، إدارة العجمي.
16-يوسف سمير عبد القادر، مدرسة علي بن ابي طالب، المنتزة أول.
17-فريدة إسلام حمدي، مدرسة فاروق جويدة الرسمية لغات، المنتزة أول.
18-محمود جمال محمود، مدرسة عبد الله النديم، إدارة شرق.
19-يوسف السيد خليل، مدرسة علي بن ابي طالب، المنتزة أول.
20-عالية هاني رشاد، مدرسة محمد زهران الرسمية لغات، إدارة شرق.

21- محمد طارق السيد، مدرسة محمد رجب ميامي الرسمية لغات، المنتزة أول.

22-تسنيم إبراهيم عبد العال، مدرسة مصطفى النجار الرسمية، إدارة شرق.

23-روميساء أيمن عبد العليم، مدرسة السيدة أم سلمة تجريبي، العامرية.
24-ملك محمد نهاد، مدرسة الإقبال بنات السرايا، المنتزة أول.
25-ملك أحمد محمد، مدرسة الاخلاص لغات، إدارة غرب.

26-زياد اشرف محمد، مدرسة فاطمة الزهراء، إدارة الجمرك.

27-كاراس كيرلس جرجس، مدرسة سان فنسان دي بول، إدارة الجمرك.

28-محمد احمد محمد عبد الحميد، مدرسة الإقبال أبيس، المنتزة أول.

29-كيرلس ألبرت نعيم، مجمع محرم بك الرسمية لغات، إدارة وسط.

30-هاجر محمد السيد، مدرسة المتحدة 3، المنتزة أول.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية 

وسبق أن اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبا وطالبة.

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