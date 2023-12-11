الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات المرشح فريد زهران: زيادة معدلات التصويت بوجه عام

جريدة الدستور

أصدرت غرفة عمليات المرشح الرئاسي فريد زهران تقريرها الثاني حول متابعة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية.

وقالت الحملة إن غرفة عمليات الحملة واصلت إنعقادها صباح اليوم لليوم الثاني على التوالي؛ لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية في كل محافظة.

تشيد بحياد التغطية الإعلامية 

وأكدت الحملة مرة أخرى ما أشدت به في تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية.

وقالت حملة فريد زهران، إن تصويت العديد من المواطنين المصريين استمر لصالح المرشح فريد زهران في مختلف مراكز الاقتراع في كافة المحافظات، وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت، وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت.

أضافت الحملة أنها لاحظت اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام، والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص. 

وتستمر الحملة في مناشدة المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن.

قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إنها رصدت اليوم مزيدًا من المخالفات والخروقات في عدد من اللجان في مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد في لجان المغتربين، وذلك لسببين الأول هو قلة عدد اللجان والثاني سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين. وأيضا تجمهر أعداد كبيرة من بعض أحزاب الموالاة في الكثير من مراكز الاقتراع.

وأشارت الحملة انها تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التي استطاعت توثيقها، وسوف تعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية بشكل مستمر بنهاية كل يوم.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الإنتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

أجرى المستشار أحمد بنداري، مديرغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية.

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