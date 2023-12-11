الانتخابات الرئاسية 2024.. الإعلام العربى: إقبال غير مسبوق من الناخبين المصريين.. والسيدات وكبار السن فى الصدارة

سلطت وكالات الأنباء والمواقع والصحف العربية، أمس، الضوء على الإقبال غير المسبوق من الناخبين المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة السيدات وكبار السن.

ففى الإمارات، وتحت عنوان «إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية فى مصر»، أشارت صحيفة «البيان» إلى اصطفاف ملايين المصريين أمام مراكز الاقتراع فى عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها ٦ سنوات، تبدأ من أبريل ٢٠٢٤ حتى ٢٠٣٠.

ونوهت بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى مصر بأن سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية جرى بشكل منتظم فى كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأن المقار الانتخابية فى مختلف المحافظات شهدت إقبالًا كثيفًا، غير مسبوق.

وتحت عنوان «مصر.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع للتصويت فى انتخابات الرئاسة»، ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت إقبالًا واسعًا من المصريين، وسط دعوات بضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.

وقالت إنه منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية احتشد الآلاف من المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى على أمد ثلاثة أيام تحت إشراف قضائى كامل، حيث شهدت مراكز الاقتراع واللجان الفرعية التى تستقبل الناخبين بالأغانى الوطنية والأعلام، إقبالًا كثيفًا خاصة النساء وكبار السن، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

ونوهت الصحيفة بمشاركة وزراء ومسئولين وشخصيات عامة وفنانين فى هذه الانتخابات، الذين دعوا الشعب المصرى إلى ضرورة المشاركة فى هذا الاستحقاق الرئاسى لاستكمال مسيرة التنمية فى مصر، كونها خطوة رئيسية فى مسار التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

ونقلت عن خبراء ومحللين سياسيين قولهم إن المشاركة الواسعة فى الانتخابات تؤكد وعى المصريين بأهمية هذا الاستحقاق لدعم مسيرة التنمية، حيث قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر، إن الانتخابات الرئاسية فى مصر تعد أعلى استحقاق دستورى، ومن سيفوز فترة ٦ سنوات سيتعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية وتبعاتها من تأثير على الاقتصاد العالمى والمصرى.

وأضافت «بكر» أن من سيفوز سيكون على عاتقه اختيار المؤسسات المعاونة له فى استكمال ما بدأ من تنمية للمواطن المصرى فى الصحة والتعليم، ودعم ملف المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ومشاريع عملاقة فى البنية التحتية، بالإضافة إلى لعب دور فى التهدئة فى ملفات الإقليم الشائكة، خاصة غزة والسودان وليبيا، والتعامل مع ملف الأمن المائى لسد النهضة، والتعامل داخليًا مع قضية الانفجار السكانى وتبعاتها، وحسن استخدام الفرص المتاحة.

كما نقلت الصحيفة عن السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، قوله إن لجان الاقتراع شهدت إقبالًا واسعًا وهى ظاهرة وطنية تؤكد وعى المواطن المصرى، مضيفًا أن هناك ظاهرة أخرى وهى تنافس ٤ مرشحين فى الانتخابات، ما يؤكد التعددية التنافسية والسياسية.

وفى المملكة العربية السعودية أبرزت وكالة الأنباء السعودية «واس» انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر على مستوى جميع المحافظات، واستقبال اللجان الانتخابية الناخبين الراغبين بالتصويت.

بدورها، أشارت صحيفة «الرياض»، السعودية، تحت عنوان «المصريون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية» إلى توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربًا على حدودها مع غزة.

من جانبها، قالت صحيفة «البلاد» البحرينية تحت عنوان «مصر.. إقبال كثيف للناخبين فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة» إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية فى مصر شهد إقبالًا كبيرًا وملحوظًا فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة فى لجان الوافدين والمغتربين فى المحافظات، ما استدعى اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين والموظفين المعاونين، تيسيرًا على الناخبين الذين اصطفوا أمام المقار الانتخابية، وللإسراع من وتيرة عملية التصويت. وأشارت الصحيفة إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن الإقبال الكثيف على الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه تم التأكد من وجود بطاقات بطريقة برايل فى جميع اللجان للتسهيل على ذوى الهمم.

وفى قطر، وتحت عنوان «بدء الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد» نوهت صحيفة «الشرق» القطرية ببدء عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، التى تجرى على مدى ثلاثة أيام داخل البلاد.

وركزت الصحيفة، من خلال مجموعة من الصور، على الإقبال الكبير الذى شهدته الانتخابات خاصة من جانب المرأة وكبار السن.