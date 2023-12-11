الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تستعيد "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للمفكر الراحل ميلاد حنا.. الأربعاء

كتاب الأعمدة السبعة
كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"

تشهد مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا؛ التابعة لفرع ثقافة الغربية، الأربعاء المقبل، إقامة محاضرة تثقيفية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب والمفكر الراحل ميلاد حنا.

المشاركون فى مناقشة كتاب "الاعمدة السبعة للشخصية المصرية"

يشارك في المناقشة الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي الأدب المركزي السابق بالغربية، ومدير النشاط الثقافي بجامعة طنطا، للحديث حول أبرز ما جاء في كتاب ميلاد حنا، والذي يضم عددا من الفصول عكست فكر الكاتب في التأكيد على وحدة النسيج المجتمعي المصري، رغم تباينه واختلافه على مدار عصور طويلة.

يذكر أن ميلاد حنا من مواليد 24 يونيو 1924، وهو كاتب ومفكر سياسي وأستاذ الهندسة الإنشائية، ويعد واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، وصاحب عدد من المؤلفات المهمة، منها: "أريد مسكنًا"، و"نعم أقباط لكن مصريون"، و"ذكريات سبتمبرية"، و"قبول الآخر"، فيما يظل كتابه "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" هو الأبرز، وأعادت هيئة قصور الثقافة إصداره خلال الفترة الماضية ضمن مجموعة كتب الهوية، توفي "حنا" في 26 نوفمبر عام 2012، عن عمر ناهز 88 عاما.

دار الكتب بمدينة طنطا الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة ميلاد حنا نعم أقباط لكن مصريون

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