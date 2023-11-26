"الأعمدة السبعة" أشهر مؤلفاته.. أبرز المعلومات عن المفكر ميلاد حنا في ذكرى وفاته

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، تقريرًا حول الكاتب والمفكر ميلاد حنا في ذكرى وفاته.

معلومات عن الكاتب ميلاد حنا:

كاتب ومفكر سياسي وأستاذ الهندسة الإنشائية من مواليد 24 يونيو 1924.

حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945.

حصل على الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة سانت أندرو في اسكتلندا عام 1950.

عين معيدًا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وتدرج في المناصب حتى أصبح أستاذًا متفرغًا بهندسة عين شمس عام 1984.

ألف الراحل العديد من الكتب المهمة، منها: "أريد مسكنًا، نعم أقباط لكن مصريون، ذكريات سبتمبرية، قبول الآخر".

حصل على جوائز دولية منها: جائزة سيمون بوليفار من اليونسكو عام 1998، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999.

كان عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة المصري.

من أشهر مؤلفاته كتاب الأعمدة السبعة.

توفي في 26 نوفمبر 2012 عن عمر يناهز 88 عامًا.