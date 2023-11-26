الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأعمدة السبعة" أشهر مؤلفاته.. أبرز المعلومات عن المفكر ميلاد حنا في ذكرى وفاته

8 الصبح
8 الصبح

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، تقريرًا حول الكاتب والمفكر ميلاد حنا في ذكرى وفاته.

معلومات عن الكاتب ميلاد حنا: 

كاتب ومفكر سياسي وأستاذ الهندسة الإنشائية من مواليد 24 يونيو 1924.

حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945.

حصل على الدكتوراه في هندسة الإنشاءات من جامعة سانت أندرو في اسكتلندا عام 1950.

عين معيدًا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وتدرج في المناصب حتى أصبح أستاذًا متفرغًا بهندسة عين شمس عام 1984.

ألف الراحل العديد من الكتب المهمة، منها: "أريد مسكنًا، نعم أقباط لكن مصريون، ذكريات سبتمبرية، قبول الآخر".

حصل على جوائز دولية منها: جائزة سيمون بوليفار من اليونسكو عام 1998، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999.

كان عضوًا بالمجلس الأعلى للثقافة المصري.

من أشهر مؤلفاته كتاب الأعمدة السبعة.

توفي في 26 نوفمبر 2012 عن عمر يناهز 88 عامًا.

ميلاد حنا المفكر ميلاد حنا ذكرى وفاته حياة المفكر ميلاد حنا تفاصيل الأعمدة السبعة أشهر مؤلفاته

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": مصر أول دولة تحصل على الشهادة الذهبية بعد خلوها من فيروس C

رؤساء المهرجانات العربية الدولية يناقشون تحديات صناعة المهرجانات بـ"شرم الشيخ الدولي للمسرح"

الصحة العالمية: مصر تحرص على حقوق الإنسان في الحصول على "الرعاية"

دخول 6 شاحنات وقود لقطاع غزة.. و5 طائرات لمطار العريش

مصدر مسئول: مصر وقطر والولايات المتحدة تجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة بغزة

تقدم دعمًا كبيرًا.. "الصحة" يشيد بدور منظمة الصحة العالمية في كل المجالات

الصحة: نستعد لتفعيل المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل

تاج الدين: نعمل على رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس