الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ميكانيكي سرق 3 طلاب تحت تهديد السلاح في الشيخ زايد

حبس ميكانيكي
حبس ميكانيكي

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس ميكانيكي، لاتهامه بسرقة 3 طلاب بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في الشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغاَ من 3 طلاب يفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض من قبل أحد الأشخاص غير معلوم لديهم حال سيرهم بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

النيابة العامة بالجيزة حبس ميكانيكي سلاح أبيض الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

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