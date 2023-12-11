طوابير من الناخبين أمام لجان انتخابات العاصمة الإدارية

شهدت اللجنة الثانية بالعاصمة الإدارية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحمل المواطنون الذين توافدوا مع ساعات الصباح الأولى أعلام مصر، وسط هتافات تحيا مصر.

وبدأت الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبدالسند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».