استمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشيخ زويد الصناعية بشمال سيناء | فيديو
رصدت عدسة "الدستور" استمرار توافد المواطنين من أهالي شمال سيناء للتصويت بلجنة مدرسة الشيخ زويد الصناعية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.
وشهدت الساعات الأولى من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إقبالا من جميع الناخبين، بمعظم اللجان في المحافظات، وسط مشهد حضاري، يؤكد حب المواطنين لمصر.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.
وتجرى انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة.
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