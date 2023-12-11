الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: أسقطنا طائرتين في البحر الأحمر دفاعًا عن النفس من هجمات الحوثي

فرقاطة فرنسية
فرقاطة فرنسية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إن الفرقاطة الفرنسية التي أسقطت طائرتين بدون طيار بالبحر الأحمر كانت تتصرف “دفاعًا عن النفس” بعد تعرضها لهجوم من طائرات بدون طيار.

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وذكرت هيئة الأركان العامة الفرنسية، أمس، أن الفرقاطة لانغدوك العاملة في البحر الأحمر، أطلقت النار على طائرتين مسيرتين متجهتين نحوها مباشرة من الساحل اليمني، ما أدى إلى تدميرهما.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزارة الخارجية قالت إن الطائرات بدون طيار شاركت في "هجوم" على سفينتها وتم إسقاطها "لدفاع مشروع عن النفس".

أضافت أن الحادث وقع وسط "هجمات وأعمال قرصنة يرتكبها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر"، وهو ما يمثل "زيادة مقلقة في الاعتداءات على حرية الملاحة في تلك المنطقة".

وحثت الوزارة الحوثيين على “الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين” والسماح بحرية التنقل، بحسب البيان.

فرنسا الحوثي البحر الاحمر فرقاطة بحرية هجمات

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