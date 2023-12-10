الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البحرية الفرنسية تعلن إسقاط مُسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن

إسقاط مسيرتين بالبحر
إسقاط مسيرتين بالبحر الأحمر

أعلنت البحرية الفرنسية، عن إسقاط مُسيرتين بالبحر الأحمر انطلقتا من اليمن، اليوم الأحد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، القوات البحرية لدول الاتحاد لتسيير دوريات في مضيق تايوان، في خطوة قد تثير غضب الصين.

وشدد بوريل، في المقال الذي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية، على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمنا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، ولهذا أدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية". 

قطاع غزة مضيق تايوان اوروبا القوات البحرية الأوروبية البحرية الفرنسية البحر الاحمر اليمن

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