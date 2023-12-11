حزب النور والدعوة السلفية يدعوان لكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الثانى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مشاركة واسعة وملحوظة من أعضاء حزب النور والدعوة السلفية، باعتباره استحقاق دستوى، وحدث تاريخى ومشاركة إيجابية فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وظروف استثنائية وإقليمية.

من جانبه، قال محمد فوزى أحد قيادات الدعوة السلفية بمحافظة الغربية، إن دافع المشاركة منه ومن أعضاء الحزب هو الحفاظ على التستقرار الوطن، حيث يرى ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات لأنه أمر مهم، وإختيار بين العواطف والقواعد.

الحفاظ على البلد وإستقرارها فى ظل الأوضاع الراهنة

وأوضح، إنه ربما إذا نظرت بعاطفتك تضيق نفسك ولكن لو رجعت الى القواعد الشرعية فإنه ينبغى النزول للمشاركة والحفاظ على الوطن واستقراره فى ظل الأوضاع الراهنة، لأن استقرارالوطن هو استقرار للإقليم ولذلك ندعو الجميع الى النزول والمشاركة لما فى ذلك من مصلحة للوطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.