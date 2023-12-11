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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات الحركة الوطنية: مصر أمام مشهد انتخابى ملهم يدعو للفخر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية حالة إقبال غير مسبوقة من الناخبين بجميع محافظات الجمهورية على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتصدر الشباب والنساء وكبار السن المشهد الانتخابي في مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب.

وتواصل لليوم الثاني على التوالى غرفة العمليات المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية، لمراقبة عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومتابعة حث الناخبين على المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في أهم عرس ديمقراطي تشهده الدولة.

وتواصلت غرفة عمليات الحركة الوطنية المصرية مع جميع أمانات الحزب بالمحافظات، والتي تم تدشين بها غرف مراقبة فرعية لرصد ومتابعة الانتخابات وتقديم الدعم اللازم للناخبين امام اللجان.

كما انتشرت فرق من شباب الحركة الوطنية لتسهيل التعرف على اللجان، ومساعدة ذوي الهمم وأصحاب الحاجة في الوصول إلى لجانهم ومعرفة مقارها.

شعب مثقف واعي مدرك حجم الخطر الذي يحيط بدولته

وأكد اللواء رءوف السيد علي رئيس الحزب، على هامش متابعته لغرف عمليات الحزب: أن ما نراه من إقبال وما رصدته غرف عمليات الحركة الوطنية المصرية بالمحافظات، يؤكد أننا أمام مشهد ملهم وصورة حضارية تدعو للفخر والاعتزاز بوطن عريق يعيش فيه شعب مثقف واعي مدرك حجم الخطر الذي يحيط بدولته.

الحركة الوطنية الانتخابات الرئاسية المشاركة الدولة المصرية المشهد الانتخابي متابعة الانتخابات

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