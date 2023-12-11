توافد كثيف للناخبين أمام لجان الاقتراع في كفر الشيخ

تزايد أعداد الناخبين أمام لجان الاقنتراع في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة كفرالشيخ، بالرغم من برودة الأجواء، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من التحرك بشكل كثيف نحو لجان الانتخابات.

وأعطى صيادو البرلس الأولوية للتصويت في الانتخابات قبل توجههم إلى النزول إلى البحرالمتوسط أو بحيرة البرلس لصيد الأسماك.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وفي دسوق، رصدت العدسات رجلا مسنا يتكئ على ذراع زوجته مترجلين إلى صندوق الانتخاب للإدلاء بصوتيهما، ما يعكس عزيمتهما وحبهما للوطن وحرصهما على ممارسة حقهما السياسي في المشاركة الإيجابية والتصويت لاختيار رئيس للجمهورية.

المشاركة فى عملية الاقتراع

وفي مشهد آخر حرصت سيدة عجوز على المشاركة في عملية الاقتراع رغم صعوبة حركتها حيث وفرت اللجنة المنظمة كراسي متحركة لتسهيل حركة المسنين حيث قام ابنها الشاب بدفع الكرسي المتحرك حتى وصلت والدته إلى لجنة الانتخاب للادلاء بصوتها في صندوق الاقتراع

ومازال المواطنون في طوابير أمام لجان الانتخابات لليوم التالي لتوصيل صوتهم للعالم أجمع بأن مصر للمصريين والمصريون يعشقون مصريتهم.

يذكر أنه يشارك مليونا و339 ألفا و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.