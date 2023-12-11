الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فاينانشيال تايمز: نصف الأمريكيين يرفضون دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

أكد استطلاع للرأي أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، زيادة الرفض الأمريكي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وتقديم المزيد من الأموال لكييف في مواجهة روسيا، وذلك قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن ولقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

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ووجد أحدث استطلاع أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نشرته اليوم بالتعاون مع "ميشيغان روس" أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على المساعدات لأوكرانيا، فيما يستعد فولوديمير زيلينسكي لزيارة واشنطن للضغط من أجل المزيد من التمويل.

ووفق الصحيفة البريطانية يعتقد 48% ممن شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة تنفق "الكثير" من المساعدات العسكرية والمالية لدعم جهود كييف الحربية ضد روسيا، مقارنة بـ27% قالوا إن واشنطن تنفق "المبلغ المناسب" و11% قالوا إن الولايات المتحدة لم تنفق ما يكفي لدعم أوكرانيا.

وقالت "فاينانشيال تايمز" أن المعارضة واضحة بشكل خاص بين الجمهوريين، حيث قال 65% منهم إن الولايات المتحدة تنفق أكثر من اللازم في أوكرانيا، مقارنة بما يقرب من النصف- 52 %- من المستقلين وثلث فقط- 32 %- من الديمقراطيين.

وتم نشر الاستطلاع في الوقت الذي يستعد فيه زيلينسكي للقاء جو بايدن، غدا، في واشنطن "للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ" بدعم المجهود الحربي لأوكرانيا، وفقا للبيت الأبيض.

وقال أحد الاستراتيجيين الجمهوريين إن المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا "موضع شك".

تفاصيل لقاء بايدن وزيلينسكي 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أمس أن جو بايدن دعا فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، لبحث احتياجات أوكرانيا الملحة في تصديها للحرب الروسية ومناقشة الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة.

تأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا قدمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.

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