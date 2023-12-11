الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كمال الدسوقى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين للمشاركة

المهندس كمال الدسوقي
المهندس كمال الدسوقي

أدلى المهندس كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بصوته الانتخابي بمحافظة القاهرة اليوم الإثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال كمال الدسوقي إن التصويت حق لكل مواطن وواجب وطني، وحق دستوري لكل مواطن مصري.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تفوق المرات السابقة، ما يؤكد الوعي السياسي لدى المواطنين.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال مسيرة التقدم في مصر، والعملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع الديمقراطية.

ودعى الدسوقي جميع المواطنين ومجتمع الأعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بما يساهم فى تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن.


وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.

 

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