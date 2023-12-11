الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التفاف كبير للناخبين حول حازم عمر فى لجنة بـ6 أكتوبر

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

في إحدى لجان مدينة السادس من أكتوبر التف عدد كبير من الناخبين حول المرشح الرئاسي حازم عمر، الذي حرص على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الموجودة في اللجنة للحديث عن سير العملية الانتخابية في يومها الثاني وتقديم رؤيته وخططه للمستقبل بطريقة تلبي تطلعات الشعب المصري.

وأجرى حازم عمر جولات استطلاع للرأي والتواصل المباشر مع الناخبين في مدينة السادس من أكتوبر، حيث زار مقرات الاقتراع وتحدث مع الناخبين حول مشاريعه وخططه وبرنامجه.

وتأتي هذه الجولات كجزء من استراتيجيته لبناء تواصل قوي مع الجماهير وفهم احتياجاتها وتطلعاتها.

وينافس حازم عمر في هذه الانتخابات كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، وعبد السند يمامة، مما يجعل المنافسة أكثر حماسة وتنافسية.

ويظهر هذا الالتفاف حول حازم عمر أن الساحة السياسية تشهد منافسة شديدة ومتنوعة في هذه الانتخابات المهمة.

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