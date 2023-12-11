عربية النواب: الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضارى لمصر

ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما وصفه بالإقبال الكثيف للمصريين على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن كثافة المشاركة تعكس الوجه الحضاري للشعب المصري، وإدراكه التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وأكد "محسب" أن أهم ما يميز هذه الانتخابات حالة التلاحم والترابط التي تجمع الشعب المصري على هدف واحد، وهو المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن مهما بلغ الاختلاف في الرؤي الراهنة، والتى تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن من خلال سرعة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا أنه منذ بدء إجراءات الترشح للانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ودعا النائب أيمن محسب، جموع الشعب المصرى لمواصلة الملحمة الوطنية التى بدأوها أمس، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.