"أنت رئيسى".. أهالى أسيوط يدعمون السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توافد أهالي محافظة أسيوط على اللجان الانتخابية للمشاركة في ثاني أيام التصويت من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع الناخبون أعلام مصر على أنغام "أنت وبس اللي رئيسي" تأييدًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.