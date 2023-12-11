الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وموعد نهاية الاقتراع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يستمر اقتراع الناخبون في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 لليوم الثاني على التوالي في يبلغ اللجان الانتخابية التي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وموعد نهاية الاقتراع.

موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

يوفر موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كافة التفاصيل حول الانتخابات ومعرفة اللجنة الانتخابية ويمكنك الإطلاع على موقع الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال الضغط على الرابط التالي وهو نفسة موقع الهيئة العليا للانتخابات من هنا.

ويقدم الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من الخدمات الإلكترونية للناخبين، منها:

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من الرابط التالي مباشرة عبر رابط  https://www.elections.eg/، معرفة موعد ومكان الاقتراع، معرفة أسماء المرشحين، متابعة نتائج الانتخابات.

ويمكن للناخبين الاستعلام عن لجنتهم الانتخابية من خلال إدخال رقمهم القومي المكون من 14 رقم. كما يمكنهم معرفة موعد ومكان الاقتراع من خلال تحديد المحافظة والمركز الانتخابي. 

ويمكنهم معرفة أسماء المرشحين من خلال الضغط على أيقونة "المرشحون". ويمكنهم متابعة نتائج الانتخابات من خلال الضغط على أيقونة "نتائج الانتخابات".

أخبار الانتخابات الرئاسية في مصر ورابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات

عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024.. ورابط معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 

حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، ستنتهي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يوم الخميس 13 ديسمبر 2023، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وبعد إعلان النتائج النهائية، يتم دعوة الرئيس المنتخب لأداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية.

ويتنافس على الانتخابات الرئاسية الحالية عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 17 أكتوبر 2023، وانتهى يوم الأحد 16 نوفمبر 2023.

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في اليوم الأول للاقتراع.. موقع الاستعلام عن اللجان الانتخابية

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شروط الانتخاب فى مصر ومن الممنوعين من المشاركة

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