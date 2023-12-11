الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته عصر اليوم استعدادًا لمواجهة المصري

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم في بطولة الدوري الممتاز.

وحصل الفريق على راحة سلبية أمس من التدريبات بقرار من معتمد جمال المدير الفني للفريق بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال وضع برنامج تأهيلي خاص للاعبين خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويخضع لاعبى الزمالك لبرنامج تأهيلي اليوم وغدًا لعالج حالة الإرهاق والاجهاد البدني الذى يعاني منه اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

الزمالك يتعاقد مع وائل بدر لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة 

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء.

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا.

ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديرًا اداريًا، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللًا للأداء.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.

ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.

الزمالك المصرى البورسعيدى الدورى المصرى التدريبات الجماعية للزمالك معتمد جمال

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