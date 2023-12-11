انتقال رمضان صبحى للزمالك.. الأبيض يدرس التضحية بـ"زيزو" لإتمام الصفقة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات مهمة حول تعاقد الأبيض مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال المصدر إن هناك مقترحًا داخل إدارة الزمالك لحسم تلك الصفقة، لكنه سيكون مرتبطًا بالتضحية بأحد نجوم الفريق.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تدرس بيع أحمد سيد زيزو إلى الدوري السعودي، وتحقيق مكسب مالي من ورائه، لتتم الاستفادة منه لإنهاء صفقة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز.

ويرغب الزمالك في ضم رمضان صبحي وسط اقترابه من الرحيل عن بيراميدز، وعدم تجديد عقده مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة.