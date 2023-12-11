وكيل "تعليم الإسكندرية": المشاركة الرائعة في الانتخابات الرئاسية تدل على وعي المصريين (فيديو)

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على أن المشاركة الرائعة من الشعب المصري في أول وثان أيام الانتخابات الرئاسية هو دليل على عمق ووعي وعراقة ابناء مصر وهو رسالة للعالم كله بمكانة مصر القوية بشعبها.

وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم شهدت مدينة بشاير الخير مسيرة بعلم مصر جابت شوارع المدينة الحضارية والتي تعد أكبر مشروع حضاري لتوفير حياة كريمة لساكني العشوائيات، وذلك لمشاركة قاطنيها في هذا العُرس الديمقراطي، حيث توافد أعداد كبيرة من الناخبين على اللجان الانتخابية ببشاير الخبر.

وثمن "أبو زيد" مشاركة العاملين في العملية التعليمية في الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن التجهيزات والمتابعة في 318 مدرسة يوجد بها مقار الانتخابات الرئاسية في المحافظة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.