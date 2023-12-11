الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف عام كنائس حي وسط القاهرة يشارك في الاستحقاق الدستوري (صور)

الانبا رافائيل
الانبا رافائيل

أدلى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة بصوته في الانتخابات الرئاسية.

 

كما شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية وسط الجيزة، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

 

وأكد الاستحقاق الانتخابي لكل مواطن راجيا الجميع المشاركة الإيجابية فى الاختيار الرئاسي.

 

وأيضا شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية ديروط وصنبو، بالمارثون الانتخابي، للانتخابات الرسمية لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2024، حيث توجه إلى المدرسة التي يوجد بها لجنته الانتخابية وقام بأداء الواجب الوطني.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

 

 

 

 

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