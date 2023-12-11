الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسقف حدائق القبة والوايلي والعباسية يشارك بالتصويت بانتخابات الرئاسة (صور)

الانبا ميخائيل خلال
الانبا ميخائيل خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية 2024

يحتفل المصريون بمختلف انتماءاتهم، بالماراثون الانتخابي، حيث يتوجهون إلى مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وقام الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، بالتوجه الى المدرسة الكائن بها لجنته الانتخابية لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.

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وتقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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