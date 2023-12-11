الأنبا مقار يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)
صوّت الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الشهيد محمد ثابت بمدينة فاقوس، اليوم الإثنين.
هذا وتوجه الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، لمقر لجنته الانتخابية، بمدرسة أحمد راشد الابتدائية، بمنشية سليمان بمركز أطفيح.
وكان في استقباله، عمدة البلد، ومدير المدرسة، وفضيلة إمام جامع القرية، وأمناء الأحزاب، وكبار العائلات، وكثير من أقباط القرية.
ورافقه نيافة المطران في هذا العرس الوطني عدد من الآباء القمامصة والكهنة، والرهبان والراهبات، المتواجدين، بمحافظة الأقصر.
وفي حديث صحفي، أشاد صاحب النيافة، بإقبال المواطنين على لجان الانتخابات. وهذا دليل على وطنية، ووعي الشعب المصري بحقوقه، كما أشاد أيضًا بالمجهود المميز في التنظيم، وحسن الاستقبال.
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