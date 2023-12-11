الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شيحة: المشهد الانتخابي حدث مٌشرف للدولة المصرية أمام العالم كله

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشهد الانتخابي حدث مٌشرف للدولة المصرية أمام العالم كله، مؤكدًا أنه من حق أي مواطن التعبير عن رأيه والمشاركة في اختيار من يدير دولته.

وأضاف شيحة، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الشعب المصري بجميع فئاته سواء شباب أو سيدات أو كبار السن نزلوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وجميعهم صورة مشرفة لمصر.

لدينا مقرات خاصة لذوي القدرات الخاصة

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه رصد إقبالا شديدا على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى، لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهذا الإقبال كان لافت للنظر في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، ولا يوجد أي خروقات للجان الانتخابية وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هناك مقرات خاصة لذوي القدرات الخاصة، والذين يقدر عددهم حوالي 10 ملايين شخص.

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