تيسير مطر: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية يؤكد الشكل الحضارى للشعب المصرى

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية يعد رسالة وشكلا جيدا وحضاريا يؤكد ثقافة سياسية تقدمت في الشعب المصري، للتأكيد على الديمقراطية وحرية الرأي لكل الناس دون أي قيد.

وأضاف مطر، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الإثنين: إننا شهدنا تواجدا لكل أطياف المجتمع، والبطل الرئيسي فيها هو المواطن المصري، والسيدة الفاضلة، والرجل الجدع، الذين نزلوا للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل أن المواطنين نزلوا بقوة وكثافة، وهذا دليل على أن لديهم وعيا بأن صوتهم الانتخابي مؤثر ومضمون بكثافة عالية، وأيضًا ارتباطهم بالمرشح الذي يريدون التصويت له.

تحالف الأحزاب المصرية يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن تحالف الأحزاب المصرية يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقف خلفه صفا واحدا، وهذا حقنا أن نختاره، ونثمن على التجربة الديمقراطية في وجود منافسين آخرين يمثلون أحزاب أخرى.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.