محافظ المنوفية يتفقد عددًا من اللجان فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وذلك فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، ووسط أجواء من الزغاريد والفرحة بين جموع الناخبين.

جاء ذلك للتأكد من عدم وجود أى معوقات قد تعرقل صفو المشهد الانتخابي، ورافقه خلال الجولة نائبه محمد موسى، والعقيد محمد عدلي، مدير مرور المنوفية، وعواطف طاحون، رئيس حي شرق شبين الكوم.

متابعة أعمال اللجان الطبية المتواجدة بمحيط مقار اللجان الانتخابية

وتفقد محافظ المنوفية اللجان الانتخابية بمدرسة الحاج صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بميت خاقان، واطمأن على مدى توافر كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، كما تابع المحافظ أعمال اللجان الطبية المتواجدة بمحيط مقار اللجان الانتخابية، لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل، بما يضمن نجاح الانتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها، فضلًا عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر، مشيرًا إلى استمرار توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

وشدد "أبوليمون" على استمرار المتابعة اليومية على مدار اليوم للمشهد الانتخابي بكل أرجاء المحافظة وحتى انتهاء عملية التصويت، ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتذليل كل المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وناشد محافظ المنوفية مجددًا جموع أهالي وأبناء المحافظة النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كل الأصعدة.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024