إقبال كثيف على لجان الاقتراع فى غرب القاهرة ثانى أيام الانتخابات

واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة.

واحتشد عدد من الناخبين أمام لجان حي غرب بمحافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم.

من جهته، أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالوعي عند الناخبين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.