الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كثيف على لجان الاقتراع فى غرب القاهرة ثانى أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة.

واحتشد عدد من الناخبين أمام لجان حي غرب بمحافظة القاهرة للإدلاء بأصواتهم.

من جهته، أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالوعي عند الناخبين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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