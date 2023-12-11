رئيس هيئة التنمية الصناعية تدلى بصوتها فى الانتخابات بالقاهرة الجديدة

أدلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وصرحت ناهد يوسف، بأن مصر أصبح لديها من المقومات والكوادر ما يؤهلها للتغلب على كافة التحديات في سبيل تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة وفق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ الأمس دليل على عزم الشعب المصرى لاستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.