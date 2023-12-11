نجم الأهلى هانى رمزى يدلى بصوته فى الانتخابات بالشيخ زايد (صور)

أدلى نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق هاني رمزي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، وجاء ذلك عقب عودته من رحلة استكشافية في بعض الدول الإفريقية، وذلك لاكتشاف نجوم جدد صغار تمهيدا لضمهم إلى الأهلي.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.