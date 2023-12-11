الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خديجة أبوالعينين تدلى بصوتها فى الاتتخابات الرئاسية بأكتوبر

خديجة أبو العينين
خديجة أبو العينين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024

أدلت الحاجة خديجة أبوالعينين، سيدة الأعمال وشقيقة النائب البرلماني محمد أبوالعينين، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في ٦ أكتوبر.

وأشادت الحاجة خديجة أبوالعينين بالعُرس الانتخابي الديمقراطي، والتقطت الصور مع بعض الناخبين والموظفين بالمدرسة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز "السلم".

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر، والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تليفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات، أهمها عملية فرز أصوات الناخبين التى ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

خديجة أبو العينين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
خديجة أبو العينين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
خديجة أبو العينين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
خديجة أبو العينين خلال المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024
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