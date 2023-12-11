مسن من أمام لجنة ببني سويف: انتخبت السيسي لأنه وفر لي احتياجاتي (فيديو)

أكد الحاج سيد أحمد عثمان، 75 سنة وأحد الناخبين في لجنة مدرسة الجزيرة المرتفعة بمحافظة بني سويف، حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والنزول من منزله على الرغم من كبر سنه.

وأضاف المسن عقب خروجه من اللجنة الانتخابية، أنه قرر انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لأن الرئيس وفر له معاشا شهريا ثابتا، بعد المعاناة من عدم الحصول عليه قبل توليه الحكم، مؤكدًا أن الرئيس رجل خادم للدولة بأكملها وليس محافظة بعينها.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

