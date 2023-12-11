طلاب جامعة السويس يحتشدون أمام لجانهم فى ثانى أيام الانتخابات

عرضت جريدة "الدستور" مقطع فيديو يرصد لقطات من احتشاد طلاب جامعة السويس، صباح اليوم الإثنين، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، لتشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة السياسية والتوجه إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم.

حيث تجمع الطلاب الراغبين فى التصويت داخل الحرم الجامعي، ثم التوجه إلى مقر اللجان الانتخابية.

توافد الناخبين مبكرًا

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.