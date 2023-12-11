عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الانتخابات الرئاسية تؤكد دعم المصريين لأمن بلدهم القومي

قال حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، إن أول يوم للانتخابات الرئاسية 2024، لو وضعنا له عنوانا عريضا فسيكون انتخابات تعبر عن إرادة الشعب المصري.

نضج الشعب المصري ووعيه

وأضاف خلال لقائه على قناة "أون" اليوم الإثنين، أنه لأول مرة يخرج المصريين في أول يوم في الانتخابات بهذه الكثافة منذ الساعة التاسعة صباحا، والطوابير الكثيرة أمام اللجان، مما يعطي رسالة مهمة جدا، وهو نضج الشعب المصري ووعيه، بعد تجربة 5 انتخابات رئاسية ماضية، وإدراك الناس أن هذه الانتخابات مهمة.

وألقى الضوء على نقطة مهمة وهي وعي الشعب المصري بالتحديات الخارجية، حيث إن المنطقة العربية كلها ملتهبة سواء من الناحية الشرقية من حرب غزة، أو من الناحية الغربية من حرب ليبيا أو الجنوب في السودان.

و تابع وهو مما جعل المصريين يدركوا التهديد في المحيط على الدولة المصرية، لذلك فالانتخابات الرئاسية 2024، انتخابات مهمة جدا، خرج فيها المصريين للإدلاء بصوتهم والتعبير عن رأيهم، وتوصيل رسالة للعالم أجمع أن هناك اصطفاف حول الدولة المصرية، والشعب المصري داعما لأمن بلده القومي.